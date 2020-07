Nachdem der Basler Handelsmann Rudolf Waeckerlin auf Jamaika zum ersten Mal Rum getrunken hatte, gründete er 1889 die Compagnie Rhumière de Bâle. Aus den Anfangsbuchstaben leitete er das Markenkürzel Coruba ab, woraus ein Schweizer Markenklassiker mit einer loyalen Fangemeinde wurde. Nun wurde der Markenauftritt verjüngt. Sowohl auf der Flasche als auch in der Kommunikation wird die Basler Handschrift des Original Jamaika Rums deutlicher akzentuiert. In die optische Weiterentwicklung sind auch Meinungen führender Schweizer Barkeeper eingeflossen, die mit dem Knowhow der Design-Agentur Rocket&Wink umgesetzt wurden. Wie zur Pionierzeit wird Coruba auch heute noch in der bewährten Qualität aus den besten Original-Jamaika-Rums hergestellt und in Basel abgefüllt.

Haecky Import AG, Reinach BL

haecky.ch