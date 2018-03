Am 1. März wurden im Triibhuus in Zürich vier neue Produkte vorgestellt. Simply Cola, Bitter Lemon, Ginger Ale und Tonic Water sind unter dem Brand Name ORGANICS by Red Bull ab sofort für die Gastronomie erhältlich. Diese Produkterange ist mit dem Bio Logo der Europäischen Union ausgezeichnet und es sind – keine Energydrinks.

Alle Produkte sind in der umweltschonenden recycelbaren und gewichtssparenden Aludose erhältlich. ORGANICS by Red Bull sind sowohl pur auf Eis, wie auch in attraktiven Virgin Drinks, Longdrinks und Cocktails ein Genuss.

redbull.com