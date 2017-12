In Zusammenarbeit mit Îris (Les Fruits de Martigny SA) und dem Designer-Möbelhaus Intertemporel eröffnet die Distillerie Louis Morand & Cie SA am 23. Dezember bereits ihren zweiten Pop-Up-Store. Mit Blick auf die Eisbahn bietet der Shop den Wintersport-Touristen von Crans-Montana lokale Produkte an, die in einem zeitgenössischen Rahmen präsentiert werden.

Die Zusammenarbeit von Morand und Intertemporel funktionierte bereits beim ersten Pop-Up-Store, welcher in Sion im Tourbillon Center realisiert wurde. Während der Pop-Up-Store in Sion seine Türen bereits am 31. Dezember 2017 wieder schliesst, wird der Shop in Crans-Montana den ganzen Winter geöffnet sein.

Auch Laurent Rossier von Îris freut sich dieses Mal mit an Bord zu sein: «Unsere Îris-Fruchtsäfte passen perfekt zu den Fruchtbränden der Morand-Distillerie, insbesondere natürlich für die Kreation von heissen und kalten Cocktails.»

Distillerie Louis Morand & Cie SA, Martigny

