Jeder der drei neuen Cider des Möhl Cider Clan erzählt eine eigene Geschichte – aus dem Hause Möhl selbst oder aus der Gegend. Josef «Sepp» Popp, der den Apple Grape Cider ziert, ist seit über 30 Jahren Kellermeister bei der Mosterei Möhl AG. Der Apple Grape Cider vermag mit seinem erfrischenden Grapefruit- Geschmack aufzutrumpfen.

Auf dem tender sweet Juicy Apple Cider ist Alois «Wisi» Gabler und seine Wasserbüffel abgebildet, die ebenso viel Freude an den Obstbäumen des Hofes haben wie Wisi selbst. Dem Schlossherrn Kurt «Küsi» Hegglin, der in zweiter Generation das Schlossgut Pfauenmoos in Berg pachtet, wurde schliesslich der dritte Cider der neuen Cider- Linie gewidmet. Der Straight Apple Cider von Küsi ist medium-dry und der trockenste des Möhl Cider Clan.

Mosterei Möhl AG, Arbon

ciderclan.ch