LOCH LOMOND 12 year old

Dieser ausgezeichnete 12 Jahre alte Single Malt hat einen tiefen fruchtigen Charakter mit Aromen von Pfirsich und Birne, unterlegt mit einer Vanille-Süsse und den für Loch Lomond Whiskies typischen, charakteristischen Noten von Torf und Rauch. Für die Reifung werden sie in drei Fassarten gelagert: Bourbon (neu), refill (zweite Fassabfüllung) und recharged (nochmalige Fassabfüllung). Am Ende ihrer Reifungszeit werden sie unter dem wachsamen Auge des Master Distillers Michael Henry zusammengeführt und ergeben diesen perfekten und ausgewogenen Single Malt.

LOCH LOMOND 18 year old

Der 18-jährige Single Malt reifte in vom Meister-Küfer Tommy Wallace speziell ausgesuchten Eichenfässern. Zeit und die natürlichen Grundstoffe haben den süssen Charakter des Holzes und den feinen charakteristischen Hauch von Torf und Rauch in den Whisky einfliessen lassen, um ihm sein ausgewogenes Finish zu gewährleisten. Der 18-jährige Loch Lomond ist nicht kaltgefiltert, um alles so zu belassen, wie es die Natur vorgesehen hat.

