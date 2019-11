Um den Winter feierlich zu begrüssen, braute die Bière du Boxer S.A. die neue «Edition Hiver». Dabei handelt es sich um die Antwort auf das «Chopfab Summer» der Schwesterbrauerei Doppelleu in Winterthur. Ziel war es, ein intensiv rötliches Amber zu brauen, das den winterlichen Anforderungen an dunklere Biere gerecht werden sollte.

Vielleicht ist der gewählte Bierstil aber auch ein sanfter Wink nach Winterthur. Denn von dort stammt das mehrfach prämierte Red Ale Chopfab Amber. Ein solches Bier zu brauen, gelingt ohne Weiteres auch in Yverdon-les-Bains. Neben dem speziellen Urdinkel wurde bewusst auf die Zugabe weiterer Aromen und Gewürze verzichtet. So entsteht ein ehrliches, traditionelles, aber keinesfalls langweiliges Bier, welches sich wunderbar in die Reihe der Boxer Edition stellt.

Doppelleu Boxer AG, Winterthur

doppelleuboxer.ch