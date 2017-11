Die diesjährige Special Edition erinnert mit seinem Duft von Vanille, einem Hauch von weissem Pfeffer und Gewürzen und seinem langen Abgang aus Mandel und Paranuss an eine Reise in ferne Welten. Bereits zum sechsten Mal präsentieren Belvedere und RED diese Sonderedition. Die Hälfte des Verkaufserlöses geht an Global Fonds, ein Programm zur Bekämpfung von AIDS. Fast 40 000 Frauen erhielten dank Belvedere (RED) bereits eine Behandlung, die verhindert, dass das HI-Virus von ihnen auf ihre Kinder übertragen wird.

