Im Hotel Walther servieren der weit über Pontresina hinaus bekannte Chef de Bar Gody Zeller und sein Team klassische Drinks und eine grosse Auswahl an individuell kreierten Cocktails. Während der Frühlingspause wurde die WALTHER-Bar komplett neu gestaltet und präsentiert sich nun im erdigen «Handcrafted Modern Look» mit warmen Rottönen, viel Eichenholz und überraschenden Kunstobjekten.

Prominenter Hingucker ist die Lichtinstallation «splendurir», die der international bekannte Künstler Rolf Sachs eigens für das Hotel Walther kreiert hat: Über 70 Schweizer Milchkannen, Eimer und Kübel in allen Formen und Farben hängen an der Decke und sorgen mit unterschiedlich kräftigen Lichtquellen für ein stimmiges Ambiente.

Daneben schmücken Aquarelle des italienischen Malers Sandro Fabbri die Wände, und hinter einem Gletscherpanorama-Ölbild von unbekanntem Schöpfer versteckt sich ein grosser Bildschirm für gesellige TV-Abende. Die Smoker’s Lounge im Nebenraum erinnert vom Look & Feel her an einen britischen Gentlemen’s Club.

Öffnungszeiten

MO – SO 17.00 – 01.00 Uhr

(Pianist: 18.30 – 20.00 / 21.00 bis ca. 23.00 Uhr)

Kontakt

Walther-Bar, Hotel Walther, Via Maistra 215, 7504 Pontresina

+41 81 839 36 36