Für authentischen mexikanischen Soul-Food muss man in Luzern 80 Meter weniger weit gehen. The Mexican Bar und Restaurant ist direkt neben dem Bahnhof Luzern in den Dachstock an der Frankenstrasse 2 eingezogen. Im 7. Stock und bei schönem Wetter auf der Terrasse werden Tacos und Tequila, Bier und Burritos von Montag bis Samstag serviert.

Zu den klassischen mexikanischen Speisen werden Cocktails serviert – insbesondere natürlich Margaritas, die in verschiedenen Sorten sowie im 1-Liter- Pitcher serviert werden. The Mexican bietet sich an für den kleinen und den grossen Hunger.

Das Lokal öffnet jeweils um 17.00 Uhr, am Wochenende schliesst The Mexican erst um 2.00 Uhr. Zwei Eingänge führen zum neuen The Mexican. Entweder an der Frankenstrasse neben dem Eingang des Schwarzen Schafs oder direkt über die Suite im Hotel Monopol.

Öffnungszeiten

MO – MI 17.00 – 22.30 Uhr

DO 17.00 – 23.30 Uhr

FR – SA 17.00 – 02.00 Uhr

The Mexican

Frankenstrasse 2, 6003 Luzern

T +41 41 500 59 86

the-mexican.ch