In Solothurn ist in den letzten Jahren entlang der Aare eine regelrechte «Bar-Meile» entstanden und lockt Abend für Abend die Leute weg von Social Media und TV-Geräten. Neuste und coolste Bar ist «The Dock». Die beiden Kreativköpfe Markus Moerler und Wolfgang Aeberhard haben im alten Bürgerhaus von 1793 eine Bar geschaffen, wie sie authentischer nicht mehr geht.

Dies gelang ihnen, weil sie die bewegte Geschichte und die ehemalige Nutzung des Hauses studierten und gekonnt in die Architektur einfliessen liessen. Entstanden ist eine Bar, die sich von Konzept, Sortiment und Personal klar abhebt. Das Dock will nicht ein Stück aus dem bestehenden Kuchen, sondern definiert den Kuchen neu und spricht damit eine ganz neue Gästeschar an.

Die Bar verströmt Wärme und Gemütlichkeit und die beiden Terrassen laden bei schönem Wetter zum Verweilen ein. Ausserdem ist es Solothurns einzige Bar, die einen direkten Zugang an die Aare ermöglicht und sogar einen eigenen Schiffsanleger hat.

Öffnungszeiten

MO – SA ab 16.00 Uhr

SO ab 14.00 Uhr

The Dock – Beer, Drinks & Friends

Unterer Winkel 1, Solothurn

dock-solothurn.ch