Im November und Dezember fährt mittwochs und donnerstags die VBZ Genuss- Linie zur besten Apéro-Zeit als Storchen Bar Tram durch die Limmatstadt. Das Team der Barchetta Bar, Gewinnerin «Best Bar Menue» an den SWISS BAR AWARDS 2018, mixt, was das Zeug hält. Die Buchung der 25 Plätze laufen über die Webseite des Storchen Zürich; die Abfahrt ist am Bellevue oder am Paradeplatz.

Eine Tour dauert eine Stunde von 18.00 bis 19.00 Uhr oder 19.20 bis 20.20 Uhr. An diversen Haltestellen gibt es eine Ticket-Abendkasse im Bar Tram, sofern noch Sitzplätze frei sind – Hop-on / Hop-off ist also nach Verfügbarkeit möglich.

Im einfachen Ticket zu CHF 25 ist der Welcome- Shot inklusive. Ausserdem stehen Longdrinks, Champagner, Bier und Softdrinks auf der Karte. Ganz nach dem Motto: Ein kleines bisschen geschüttelt ist er immer, Ihr Drink im rustikalen Oldtimer.

Fahrzeiten

Dezember: 5. / 12. / 19. / 20.

1. Fahrt: 18.00 – 19.00 Uhr

2. Fahrt: 19.20 – 20.20 Uhr

Storchen Bar Tram

Abfahrt: Paradeplatz / Bellevue

Weinplatz 2, 8001 Zürich

T +41 44 227 27 27

bartram.storchen-events.ch