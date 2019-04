Ab und zu tut etwas frischer Wind gut. Ein neuer Ausblick und die Chance auf ein anregendes Erlebnis. Ausgelassen mit Freunden, innig mit Liebsten oder bald vertraut mit neuen Bekannten.

Die Rooftop Bar The View in Zürich bietet auf der Dachterrasse des Small Luxury Hotel Ambassador Zurich einen stilgerechten Rahmen dafür und verspricht im Herzen von Zürich eine verlockende Aussicht über die Dächer der Stadt, auf den See und die Alpen.

Bartender bereiten mit gekonnten Handgriffen sommerliche Drinks zu und sorgen spielerisch für geschmackvollen Genuss. Für den kleinen Hunger gibt es diverse Leckereien zum Teilen, wie die Plättli für zwei oder vier Personen, welche auch vegetarisch erhältlich sind.

Öffnungszeiten (bei schönem Wetter)

MI – SO 17.00 – 22.00 Uhr

The View

Small Luxury Hotel Ambassador Zurich

Falkenstrasse 6, 8008 Zürich

ambassadorhotel.ch

theviewzurich.ch