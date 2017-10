Eine offene Küche, bunte Blumen und frisches Gemüse auf den Tischen, mediterranorientalisch inspirierte Speisen zum Teilen und Öffnungszeiten, die sich der pulsierenden Gegend rund um den Zürcher Helvetiaplatz im Kreis 4 anpassen. So präsentiert sich das neue Restaurant «Bank», an dem neben Fredy Burger nun auch das Familienunternehmen Bindella beteiligt ist. Für den Relaunch verantwortlich ist Rudi Bindella Jr., der mit diesem Projekt neue Bereiche erschliessen möchte. Neben kleinen optischen Anpassungen im Innenbereich wurde vor allem das Food-Angebot komplett erneuert. Die Idee – kleine Portionen zum Teilen. Aber auch Drinks und Cocktails stehen in der «Bank» auf der Karte.

Öffnungszeiten

MO – Mi 08.00 – 23.00 Uhr

DO 08.00 – 24.00 Uhr

SA 09.00 – 02.00 Uhr

SO 09.00 – 22.00 Uhr

Kontakt

Bank, Molkenstrasse 15, 8004 Zürich

T +41 44 211 80 04