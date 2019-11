Zum fünften Jubiläum der Hinz und Kunz Bar in der Markthalle schenkten sich deren Initiatoren eine neue Bar: das Pot Still.

Die neue Bar am Barfüsserplatz soll ein gemütlicher Ort für ein Feierabendbier werden – auch für Gastronomen. So sind die Öffnungszeiten bewusst etwas länger vorgesehen, am Freitag und Samstag sogar bis 4.00 Uhr morgens. Den Fokus legt man in der neuen Bar auf klassische Cocktails und selbstverständlich auf Whisk(e)y und Rum.

Es stehen zwar nicht so viele Raritäten im Flaschenregal wie beim grossen Bruder Hinz und Kunz, aber dennoch kann sich das Sortiment durchaus sehen lassen.

Öffnungszeiten:

MI – DO 18.00 – 01.00 Uhr

FR – SA 19.00 – 04.00 Uhr

Pot Still Bar

Kohlenberg 11, 4051 Basel

potstill.bar