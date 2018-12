Die Fred Tschanz Gruppe lässt ihr Café Odeon im alten Glanz erstrahlen: Durch ein dezent aufgefrischtes Erscheinungsbild, einem auf Klassiker ausgerichteten Speise- und Getränkeangebot und einem stilgerechten Service, in dem die klassische Wiener Kaffeehauskultur in all ihren Facetten zelebriert wird.

Wer ins Odeon geht, der fühlt sich zurückversetzt ins frühe 20. Jahrhundert, sitzt auf dem Stammplatz von Lenin, Trotzki oder Mussolini oder bestellt das, was Albert Einstein oder Friedrich Dürrenmatt getrunken haben, zum Beispiel Champagner. Gleichzeitig erlebt der Gast das Hier und Jetzt, während ganz Zürich vorbeiflaniert oder hetzt.

Das Odeon ist legendär und schon lange eine Zürcher Institution – und so soll es noch lange bleiben.

Öffnungszeiten

MO – DO 07.00 – 00.00 Uhr

FR 07.00 – 02.00 Uhr

SA 09.00 – 02.00 Uhr

SO 09.00 – 00.00 Uhr

Café Bar ODEON

Limmatquai 2, 8001 Zürich

fred-tschanz.ch/de/odeon