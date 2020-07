Le Vestibule ist eine Buchhandlung im legendären Viertel «La Cité» in Lausanne, die von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Anfang 2020 beschloss das Familienunternehmen, sich zu diversifizieren, um seine finanziellen Schwierigkeiten zu bewältigen. Am 25. Februar 2020 wird diskret das erste alkoholische Getränk verkauft. Es folgt eine Vielzahl von Cocktails, Absinthes, Bieren und anderen Spezialitäten, die in der Region meist gebraut, vinifiziert oder destilliert wurden. Die Mund-zu-Mund-Propaganda verbreitete sich schnell und Le Vestibule wurde genau 100 Jahre nach Beginn der amerikanischen Prohibition die erste Speakeasy Bar der Stadt. Treten Sie ein – aber flüstern Sie beim Bestellen.

Öffnungszeiten

DI–DO 17.00–00.00 Uhr

FR–SA 16.00–01.00 Uhr

Le Vestibule

Rue cité-devant 4, 1005 Lausanne

le-vestibule.ch