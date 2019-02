Der Neuankömmling im Baruniversum von Freiburg heisst Le Balcon und ist im Restaurant Le Beausite von Franck Chouette untergebracht.

Das Beausite – mit seiner 110-jährigen Geschichte eine Institution in Freiburg – erfüllte bereits verschiedenste gastronomische Zwecke. Um den Balkon war es in den letzten Jahren jedoch sehr ruhig. Mit der Eröffnung der Bar, welche im Stil der Roaring Twenties in Kombination mit Elementen der Belle Époque eingerichtet ist, soll sich dies nun ändern.

Der Mixologe Nicolò Deplama verzaubert seine Gäste mit spannenden Eigenkreationen und setzt dabei auf eigene Infusionen und molekulare Cocktailkunst. Gleichzeitig bietet le Balcon eine Auswahl an je vier Schaum-, Weiss- und Rotweinen. Für den kleinen Hunger gibt es Tapas, Fleischund Käseplättchen.

Öffnungszeiten

MO – SA 17.00 – 00.00 Uhr

Bar Le Balcon

Restaurant Le Beausite by Franck Chouette

Route de Villars 1, 1700 Freiburg

T +41 26 424 66 46

le-beausite.ch/le-bar