Der Lausanne Cocktail Club ist die neuste Location für einen gemütlichen Afterwork- Drink oder ein Rendezvous in einer entspannten und authentischen Stimmung. Das Konzept ist inspiriert von den erfolgreichen Bars wie dem Hakkasan in New York, dem Experimental Cocktail Club in London oder dem Artisan in Paris.

Neben einer Auswahl an klassischen Cocktails mixen die Barkeeper des «LCC» auch diverse Eigenkreationen sowie Drinks mit einem reduzierten Alkoholgehalt. Serviert werden zudem lokale Biere, Weine und Gins. Das flüssige Angebot wird kulinarisch durch eine kleine asiatisch-inspirierte Karte begleitet.

Regelmässige Events wie Bier-Degustationen oder «Cocktail- Ateliers» laden ein, die Produkte auf eine andere Art und Weise kennenzulernen.

Öffnungszeiten

MO – MI 17.00 – 1.00 Uhr

DO – SA 17.00 – 2.00 Uhr

SO 17.00 – 1.00 Uhr

Lausanne Cocktail Club

Pepinet 5, 1003 Lausanne

T +41 21 510 50 69

lausanne-cocktail-club.ch