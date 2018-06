Café, Spielplatz, Bar.

Mitten in der Neustadt kommen nicht nur Café- und Whiskey-Liebhaber auf ihre Kosten, sondern auch junge Eltern und ihre Kinder. Ab sofort gibt es für die Luzernerinnen und Luzerner vor ihrer Haustür ein Lokal, in dem sich Buben und Mädchen in einer grosszügigen und liebevoll eingerichteten Spielecke tummeln können, während Mami und Papi entspannen und gemütlich Café trinken.

KASPAR setzt auf eine vielseitige und kreative Drink-Auswahl. Anstatt das Angebot anderer Cocktail-Bars zu kopieren, hat sich das Kaspar-Team auch hier etwas Neues überlegt: Auf unserer Karte finden sich primär traditionelle Drinks. Manche davon fanden wir in alten Cocktail-Büchern aus dem 19. Jahrhundert.

Unbedingt probieren sollte man zum Beispiel die «Italian Lemonade» aus dem Jahr 1850!

Öffnungszeiten

MO – MI 09.00 – 21.00 Uhr

DO 09.00 – 00.00 Uhr

FR – SA 09.00 – 02.00 Uhr

KASPAR

Hirschmattstrasse 24, 6003 Luzern

kaspar-luzern.ch