08 / 15 war gestern! Zumindest in Sarnen, denn am 9. November 2019 wurde in den Räumlichkeiten des ehemaligen Kaffee Pic das neue Kaffee 13 / 15 eröffnet. Im neuen Kaffee in der Nähe des Bahnhofs Sarnen gibt es nicht nur den hochwertigen Kaffee der kleinen und exklusiven Kaffeerösterei 13 / 15 zu geniessen, es werden auch weitere Spezialitäten auf Basis des 13 / 15-Kaffees angeboten.

Diese Delikatessen werden gemeinsam mit lokalen Unternehmen entwickelt und produziert. Die Inhaberinnen Susanne und Sarah haben sich mit diesem Lokal, das sie liebevoll umgebaut haben, einen langjährigen Traum erfüllt: «Wir sind überzeugt, dass dieses Kaffee die neue Perle von Sarnen wird», so die beiden Kaffeespezialistinnen.

Öffnungszeiten

MO – FR 7.30 – 18.00 Uhr

SA 8.00 – 14.00 Uhr

Kaffee 13/15

Poststrasse 4, 6060 Sarnen

info@kaffeerösterei-1315.ch

kaffeerösterei-1315.ch