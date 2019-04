Im ehemaligen Lagerhaus direkt am Rheinufer wird mit Restaurant, Sushi-Bar, Terrasse, Bar & Lounge Gastlichkeit rund um die Uhr geboten. Im Februar 2019 wurde die Location modern und traditionsbewusst umgebaut und besticht durch die grosszügige Raumaufteilung mit verschiedenen Sitz- und Esszonen und der grossen Bar als Mittelpunkt.

Die Gäste treffen sich an der Bar mit Blick auf den Rhein, um gemütlich bei Cocktails, Drinks und Snacks dem Lounge-Feeling zu frönen. Zu probieren ist der eigene Gin und Prosecco. Von Oktober bis April werden Partys und Events durchgeführt sowie der «Aperitivo» mit sanfter Live-Musik.

Das abwechslungsreiche Konzept macht den Güterhof zum Treffpunkt in Schaffhausen.

Öffnungszeiten

Mai bis September

MO – DO 08.00 – 23.00 Uhr

FR – SA 08.00 – 00.00 Uhr

Oktober – April

MO – MI 09.00 – 23.00 Uhr

DO – FR 09.00 – 00.00 Uhr

SA 09.00 – 03.00 Uhr

SO 10.00 – 18.00 Uhr

Güterhof – Gastronomie am Rhein

Freier Platz 10, 8200 Schaffhausen

T +41 52 630 40 40

gueterhof.ch