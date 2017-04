In der Felix Bar erlebt man eine innovative und persönliche Bar- und Cocktailkultur im Herzen Zürichs. Das «Felix», mitten im lebhaften Kreis 3 heisst Stadtfüchse, Geniesser, Nachtschwärmer und Cocktailenthusiasten an sechs Tagen in der Woche herzlich willkommen.

Neben einer spannenden Auswahl an zahlreichen Gins, Whisk(e)ys, Rums und anderen edlen Spirituosen sowie einem wechselnden Cocktail-Mix aus Barklassikern, Neuinterpretationen und Newcomern freuen sie sich darauf, die Passion für gute Drinks mit ihren Gästen zu teilen. Das Felix ist ein Ort von Begegnungen mit Persönlichkeit, Gastfreundschaft, guten Gesprächen und der Freude am perfekt gemixten Cocktail.

Öffnungszeiten

MO – DO 16.00 – 01.00 Uhr

FR – SA 16.00 – 02.00 Uhr

Kontakt

Felix Bar, Kalkbreitestrasse 8, 8003 Zürich

T +41 44 545 18 13