In den ehemaligen Räumlichkeiten der Bar Prov. Langenthal betreiben Ben Bertogg und Lorenz Ernst von den Ausgiessern (die Taube Bar & so., Bern) seit September 2019 das Lokal Feiss & Heimlich, Pub & so.

Im Feiss, dem Pub, liegt der Fokus auf Bier, simplen Cocktails sowie warmem Barfood bis sehr spät in die Nacht. Im Sommer auch im lauschigen Innenhof.

Heimlich heisst die kleine Speakeasy Bar im hinteren Bereich des altehrwürdigen Gebäudes. Name ist Konzept und somit wird verlangt, an der Tür zu klingeln. «Falls sich die Tür nicht öffnet heisst dies, dass wir entweder geschlossen haben oder keinen Eintritt mehr gewähren», heisst es neben dem Eingang. Mehr wird nicht verraten – wer sich einen Eindruck verschaffen möchte kann dies gerne persönlich tun.

Feiss

DO 16.00 – 00.30 Uhr

FR – SA 16.00 – etwas später

Heimlich

DO 21.00 – 00.30 Uhr

FR – SA 21.00 – 03.00 Uhr

Feiss & Heimlich, Pub & so.

Mühleweg 16, 4900 Langenthal

T +41 62 530 49 00