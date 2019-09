Nach dem neu renovierten Energy Kitchen Restaurant im 4. Stock des Warenhauses Loeb, erstrahlt nun auch die Energy Kitchen Café-Bar im Erdgeschoss in neuem Glanz. Seit Ende August geniessen die Kunden nun in einem hellen und modernen Ambiente, mit Möbeln in Braun und Grau, einer Biberholzwand und grauen Fliesen, ihre Feelgood Getränke und Speisen.

«Wir wollten unseren Gästen ein modernes Barambiente bieten, in dem sie Essen erleben können», erklärt Petra Gierstorfer, Mitgründerin der Energy Kitchen AG und schon seit 11 Jahren für das leibliche Wohl der Loeb-Kunden und Mitarbeitenden verantwortlich. «Jeder Gast soll das Gefühl bekommen, dass sein Essen extra für ihn angerichtet wurde.»

Öffnungszeiten

MO – MI 06.30 – 19.45 Uhr

DO – FR 06.30 – 21.30 Uhr

SA 06.30 – 19.00 Uhr

SO 10.30 – 19.00 Uhr

Energy Kitchen Café-Bar

Spitalgasse 47, 3001 Bern

energy-kitchen.ch