Der Traditionsbetrieb Brühlhof-Bar galt unter der langjährigen Geschäftsführung von Pedro Delgado als Legende und Hotspot in der heiligen Stadt. 2014 verwirklichte er sich seinen Traum und eröffnete seine eigene Cocktailbar, das Don Pedro Saint City. 5 Jahre später übernahm er nun die Brühlhof-Bar in eigene Hände und eröffnete nach einem Umbau/Renovation das Don Pedro Brühlhof in neuem, edlen, exklusiven Style.

Das Angebot lässt keine Wünsche offen. Mehr als 100 Cocktails und Gins stehen auf der Getränkekarte. Das Wochenendprogramm weist etliche DJ-Namen auf, ganz in traditioneller Brühlhof-Manier. Der unverwechselbare Charakter der Location macht die Bar zu einem einzigartigen Partyerlebnis. «Leidenschaft» steht in Don Pedro’s Brühlhof an erster Stelle. Denn Liebe und Leidenschaft ist der beste Cocktail. Der Einlass ist ab 25 Jahre.

Don Pedro Brühlhof Bar

Brühlgasse 48, 9000 St. Gallen

donpedro-bar.com