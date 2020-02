Nach acht Jahren Winterschlaf öffnet der Adler in Andermatt seine Augen, besser gesagt seine Türen. Seit Dezember 2019 heisst die ehemalige KultBeiz seine Gäste wieder mit traditionellen KafiSchnaps und neuen KafiSpezialitäten willkommen.

Rustikal und nostalgisch ist das Credo, denn man will den Adler so weiterführen, wie bereits die Grossmutter und die Mutter des Inhabers Thomas Regli. Er hat nach langem Überlegen und diversen Investitionen beschlossen, den Adler an Marcel und Karin Wenger zu vermieten.

Dies lässt aufhorchen, denn dies bedeutet selbstverständlich, dass auch einige Cocktails und Longdrinks serviert werden. Neben dem Traditionellen nistet demnach auch das Luxuriöse in der ehemaligen Andermatter KultBeiz.

Öffnungszeiten (Winter)

MI – SA ab 15.30 Uhr

Während der Ferien und an Feiertagen ist der Adler täglich geöffnet. Im Sommer werden die Öffnungszeiten der Nachfrage angepasst.

Adler, Andermatt

Restaurant Adler

Gotthardstrasse 82, 6490 Andermatt