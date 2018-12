Eine Stadt wie Bern lernt man erst nach einer unvergesslichen Bar-Nacht richtig kennen. In der Department 66 Bar im Zentrum Berns erleben Durchreisende und Einheimische das Leben von seiner schönsten Seite.

An der stylischen Theke treffen Hedonisten und Feinschmecker aus aller Herren Länder zusammen und tauchen in das Berner Lebensgefühl ein. Das Department 66 ist ein zentraler Hotspot zur Einstimmung für lange Partynächte und verlockt gleichzeitig zum Verweilen und Diskutieren bis in die frühen Morgenstunden.

Die Karte der Cocktailbar wird mit jedem Thekengespräch weiter verfeinert. Für neue Cocktails und süffisante Eigenkreationen lassen sich die erfahrenen Barkeeper von feinen Tropfen aus der ganzen Welt inspirieren.

Öffnungszeiten

MO – DO 16.00 – 00.30 Uhr

FR – SA 16.00 – 02.30 Uhr

Department 66

Rathausgasse 66, 3011 Bern

department66.ch