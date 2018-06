Für Weinfreunde.

An bester Passantenlage hat der Schweizer Biowein-Pionier Delinat einen ehemaligen Musikclub zu einem Weinkeller umgebaut. Die Delinat-Weinbar an der Spitalgasse 35 soll zum Treffpunkt für Berner Weinfreunde und zum Ort des bewussten Geniessens werden.

Ob weiss oder rot, ob still oder prickelnd – die Weinbar bietet ein einzigartiges Angebot an streng biologisch hergestellten Weinen im Offenausschank an. Daneben erwarten den Gast spannende Wein-Flights: drei verschiedene Weine zu wechselnden Themen mit passenden Häppchen. Abgerundet wird das Angebot mit leckeren Winzer- Plättli selbstverständlich alles in bester Bio- Qualität.

Betreut werden die Gäste von einem Team von Wein-Aficionados, die nicht nur mit Rat und Tat zur Seite stehen, sondern auch für jeden Wein eine spezielle Geschichte zu erzählen haben.

Öffnungszeiten

DI – FR 15.00 – 22.00 Uhr

SA 12.00 – 00.00 Uhr

Delinat-Weinbar Bern

Spitalgasse 35, 3011 Bern

T +41 31 311 07 73 /// delinat.com/weinbar-bern