Bars, die auf gutes Bier spezialisiert sind, gibt es mittlerweile an vielen Orten. Hier finden Sie einige Craft-Beer-Bars, die mit ihrem Angebot besonders auffallen.

1. OnTap – seit 2018 in Bern



Im OnTap in Bern findet der Craft-Beer-Fan immer etwas Neues zu entdecken. Gezapft wird stets ein «freundliches», vier hopfige, zwei dunkle, drei saure sowie zwei Biere, die immer einen anderen Stil haben. In der Bar und in der eigenen Brauerei Riot Act Brewing arbeitet unter anderem Sebastian Imhof, ein Brauer mit langjähriger Erfahrung.

Offenbier

12 x «rotierend» (Trois Dames, BFM, White-Frontier, Blackwell, Riot Act, …)

Flaschenbier

150

Schweizer Biere

~30 %

Bestseller

Riot Act Brewing

Öffnungszeiten

MO – MI 16.00 – 23.30 Uhr

DO – SA 16.00 – 00:30 Uhr

OnTap

Rathausgasse 53, 3011 Bern

T +41 31 535 08 74 /// ontapbern.ch

2. Eldorado – seit 2012 in Zürich



Flüssiges Gold. Seit fünf Jahren schäumt es im Eldorado in allen Farben. Blond und amber, rot und schwarz. Lager und Weizen, Bock und Alt. IPA und Porter, Stout und Sour… 101 Biere aus aller Welt, von Hand und mit Herz gemacht. Mit Schaum auf den Lippen und den Ellenbogen auf dem Tresen: Willkommen im Eldorado.

Offenbier

3 x Turbinenbräu

1 x Brewdog

1 x «rotierend»

Flaschenbier

101

Schweizer Biere

~20 %

Bestseller

Augustiner Edelstoff

Öffnungszeiten

MO – DI 17.00 – 00.00 Uhr

MI – DO 17.00 – 01:00 Uhr

FR 17.00 – 02.00 Uhr

SA 20.00 – 02.00 Uhr

Eldorado

Limmatstrasse 109, 8005 Zürich

T +41 43 540 90 30 /// eldorado-zh.ch

3. Bierrevier – seit 2017 in Basel



Hier wird Bier zelebriert. Die unglaubliche Vielfalt und der stetige Wechsel des Bierangebotes sorgen dafür, dass Besuche im Bierrevier nie langweilig werden. Zudem finden regelmässig Events zum Thema Bier statt, was die Herzen der Bierfreundinnen und Bierfreunde höherschlagen lassen. Tagsüber hat man die Möglichkeit, alle Biere zu günstigen Preisen zum Mitnehmen zu kaufen.

Offenbier

40 x «rotierend»

Flaschenbier

700

Schweizer Biere

~35 %

Bestseller

Transmission

North Brewing

Bierrevier

Steinentorberg 20, 4051 Basel

T +41 61 283 02 02 /// bierrevier.ch

4. Pooc – seit 2002 in Biel



Das Pooc zelebriert Bier seit 17 Jahren (im dazugehörenden Shop sogar schon seit 23 Jahren). Hier kann man aber auch spannende Cocktails geniessen. Die Bar mit den zehn Zapfhähnen ist das Herz des Lokals. Das Pooc ist, wie die Stadt, zweisprachig – auch beim Biersortiment –mit Bieren sowohl aus der Deutschschweiz als auch aus der Romandie.

Offenbier

3 x Bier Bienne

1 x Aare Bier

1 x La Nébuleuse

1 x WhiteFrontier

1 x Bier Factory

1 x Brasserie BLZ

2 x «rotierend»

Flaschenbier

63

Schweizer Biere

~20 %

Bestseller

Bier Bienne

Pooc

Bendicht-Rechbergerstrasse 1–3, 2502 Biel

pooc@bier-bienne.ch /// pooc.bierbienne.ch

5. Au Coin Mousse – seit 2017 in Genf



Durch die sage und schreibe 21 Zapfhähne des Au Coin Mousse fliessen immer wieder andere Biere – IPA, Stout, Sour, Triple Belge und noch viele mehr. Initiiert wurde das Craft-Beer-Bar-Projekt von den drei Bier-Enthusiasten Yannick, Julien und Florent. Einmal pro Monat laden die drei zu einem Event ein, wo der Gast neue Brauereien und ihre Biere näher kennenlernen kann.

Offenbier

21 x «rotierend»

Flaschenbier

ca. 30

Schweizer Biere

~50 %

Bestseller

Salsa Verde

Brasserie  tue-tête

Au Coin Mousse

21 Rue du Fort-Barreau, 1201 Genève

T 41 22 740 57 50 /// aucoinmousse.ch