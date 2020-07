Bereits morgens und von Dienstag bis Samstag lädt das CinCin – Coffee & Drinks mit seinem Ganztageskonzept zu ausgezeichneten Kaffeespezialitäten ein. Mit 34 Sitzplätzen im Erdgeschoss, weiteren 10 Sitzplätzen im «Workingspace» im UG sowie 25 Sitzplätzen auf der Terrasse bietet das CinCin für jede Tages- und Jahreszeit ausreichend Platz, um seine Gäste in gemütlicher Atmosphäre kulinarisch zu verwöhnen. Ergänzend zum regelmässig wechselnden Getränkeangebot wird täglich ein spannendes Snackangebot in Bioqualität angeboten. Das CinCin steht für exzellente Trinkkultur mit zwei zentralen Schwerpunkten: ausgezeichneter Kaffeeund Cocktailgenuss in einem einmaligen, persönlichen Ambiente.

Öffnungszeiten

DI–MI 9.00–23.00 Uhr

DO 9.00–00.00 Uhr

FR 8.00–01.00 Uhr

SA 9.00–01.00 Uhr

CinCin – Coffee & Drinks

Metzggasse 10, 8400 Winterthur

cincin-winti.ch