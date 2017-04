Aussergewöhnlich ist sicherlich der Charme dieses Raumes mit der Geschichte der «alten» Storchen Bar, den Zunftwappen an den Fenstern, dem vielen Holz. In Kombination mit dem Umbau entsteht daraus ein kleiner aber feiner Ort, der zum Genuss mit ca. 20 Sitzplätzen einlädt.

Sie bieten in der neuen Cigar Bar über 30 verschiedene Zigarren aus diversen Ländern an. Abgerundet wird das Angebot von einer hochwertigen Auswahl an Spirituosen. Nebst der professionellen Vorbereitung der Zigarre, der Beratung und der Betreuung, bieten sie auch einen zuvorkommenden Service des passenden Getränks zur Zigarre. Diverse Anlässe finden während des Jahres statt – vom Tasting über musikalische Themenabende bis zur Präsentation neuer Linien – dies jeweils in Zusammenarbeit mit René Wagner vom Tabaklädeli.

Öffnungszeiten

MO – SO 18.00 – 23.00 Uhr

Kontakt

Storchen Zürich, Storchengasse 16, 8001 Zürich

T +41 44 227 27 27