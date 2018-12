Man muss nicht bis ans andere Ende der Welt reisen, um sich von einen Manao Punch verführen zu lassen, an einem dunklen Rum zu nippen oder ein Ceviche zu geniessen. In der Casa Tiki, gelegen im Quartier Jonction der Stadt Genf, wähnt man sich in einem anderen Land – garantiert. Umgeben von Palmen mit einem fruchtigen Cocktail in der Hand reist man in die Welt der Tiki-Kultur.

Zu geniessen gibt es ebenfalls Rindstatar mit Mango und Papaya. Bis zum letzten Detail ist die Bar im polynesischen Stil dekoriert, mit Rattanmöbeln, Tapeten mit Blumenmuster und typischen unterschiedlichen Lampen. Bedient wird man von passionierten Barkeepern in Hawaii-Hemden, die den Gästen ihre Faszination für die Cocktails und Kultur der Tiki-Welt vermitteln.

Neben den mutigen Eigenkreationen legt man in der Casa Tiki besonderen Wert auf die Klassiker, welche die Barkeeper für nichts in der Welt verändern würden. Manuaïa!

Öffnungszeiten

DI – MI 17.00 – 00.00 Uhr

DO 17.00 – 01.00 Uhr

FR 17.00 – 02.00 Uhr

SA 19.00 – 02.00 Uhr

Casa Tiki Geneva

Rue du Vélodrome 11, 1205 Geneve

T +41 22 301 55 55

casatikigeneva.com