Qualitätsbewusst, überraschend vielseitig und kreativ – das ist Florian. Wann immer möglich wird Hausgemachtes serviert, mit lokalen Zutaten und regionalen Produkten. Statt ständig allen Trends hinterherzurennen findet man hier Bewährtes in Perfektion: klassische Caffè-Variationen vom Barista, handverlesene Weine und innovativ zubereitete Cocktails.

Aus der Küche kommt Frischgebackenes am Morgen und allerlei Gesundes und Währschaftes am Mittag und Abend. Natürlich gibt es vieles auch für unterwegs. An den Wochenenden darf es auch mal später werden mit Longdrinks und guter Musik. Kurzum: Florian ist ein Ort der urbanen Geborgenheit zum Verweilen und Treffpunkt mit gelebter Gastronomiekultur an bester Lage in Bern.

Öffnungszeiten

MO – DO 6.30 – 00.00 Uhr

FR 6.30 – 02.00 Uhr

SA 9.00 – 02.00 Uhr

SO 9.00 – 22.30 Uhr

Caffè & Bar Florian

Bahnhofplatz 10, 3011 Bern

T +41 31 311 10 21

florian-bern.ch