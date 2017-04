Ouvert dès 7h00, l’établissement très lumineux et aux couleurs claires est un lieu propice pour bien débuter la journée, boire un café, un thé, un cappuccino ou un jus fraîchement pressé accompagné de délicieuses viennoiseries. Sur le coup midi, le Chef concocte de délicieux petits plats. Sa carte de saison qui change toutes les 5 semaines met à l’honneur les produits frais et régionaux. Ses propositions du moment sont accompagnées de mets de brasserie typiques revisités, de belles salades et d’un joli choix de clubs sandwichs.

Dans une atmosphère cosy, il est un lieu de rencontre pour prendre un apéritif entre collègues ou entres amis. Sur un fond de musique d’ambiance entraînante les clients prolongent parfois les discussions jusqu’à des heures plus tardives. Une fois par mois, la scène est occupée par un pianiste et une chanteuse pour donner une atmosphère encore plus conviviale. En fin de semaine, le vendredi et le samedi, les soirées continuent au sous-sol dans le bar à cocktail «Le Comptoir». C’est ici que le Chef barman fait découvrir ces créations dans une ambiance de bar clandestin. Accompagné d’un DJ, il crée des soirées ou les genres se mélangent et ou l’atmosphère devient très festive.

Ouverture

LU – ME 07.00 – 24.00 h

JE 07.00 – 01.00 h

VE – SA 07.00 – 02.00 h

DI 08.00 – 24.00 h

Contact

Brasserie-Bar Le Moderne, Rue Victor-Tissot 2, 1630 Bulle

T +41 26 564 20 10