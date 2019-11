Anfang September startete das Casino Bern mit einem fulminanten Comeback in eine neue Ära. Unter der Leitung von Ivo Adam lautet das neue Motto «Alles aus einer Hand» und umfasst nebst dem Kultur- und Eventangebot fünf neue Gastronomiekonzepte. Eines davon ist die moderne Bistrobar.

Savoir-vivre in Bern – hier setzt man auf Saisonalität, Lokalität und Simplizität auf der Karte; ideal für den schnellen Business-Lunch. An der grossen Theke blickt man den Köchen direkt über die Schulter und in die Töpfe. Mittags werden Tagesteller und schnelle Business Lunches angeboten. Abends überrascht Dave Wälti mit einer verblüffend einfachen Palette an kleinen Speisen, die zu einem Menü kompiliert werden können.

Die Bistrobar ist angeschlossen an den Salon d’Or, der Lounge-Bar für ausgefallene Cocktails oder Kaffee und Kuchen aus der eigenen Konditorei / Chocolaterie.