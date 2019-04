Die Schweizer Hopfen- und Malzwelt hat mehr zu bieten als nur die klassische Stange. Aus diesem Grund gibt es im Lokal von «Bierliebe & Friends» insgesamt zwölf Zapfhähne mit laufend wechselnden Sorten und eine breite Auswahl von Flaschenbieren. Denn die Devise lautet: Entdecke die Biervielfalt der Schweiz.

Vom Lagerbier über ein hopfiges Pale Ale bis hin zu einem dunklen Stout oder Sauerbier. Es gibt die ganze Palette von Biersorten zu geniessen. Ausgeschenkt wird allerdings ausschliesslich Schweizer Bier von unabhängigen Brauereien.

Dazu gibt es verschiedene Leckereien aus der Küche. Ein Treffpunkt für alle Bierfreunde an schönster Lage direkt an der Reuss in Luzern.

Öffnungszeiten

MO – SO 11.00 – 00.30 Uhr

Bierliebe & Friends

Rathausquai 10, 6004 Luzern

T +41 41 220 23 24

bierliebeandfriends.ch