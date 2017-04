Ob in der Bar, in der Lounge oder auf der Piazza – die neue Barchetta ist zu jeder Tageszeit einen Besuch wert. Die Atmosphäre ist locker und entspannt mit einer charmanten Prise Italianità, das Design modern und elegant, der Service gepflegt und aufmerksam. Es ist eine Oase in der Altstadt – ruhig, kein Verkehr, kein Lärm, eine kleine Oase mittendrin! Durch die Lage direkt an der Limmat kann man mit dem Limmatschiff anreisen, im Sommer das kühlende Wasser spüren oder einfach den Blick zum Grossmünster geniessen.

Cocktails von Julio Clemens Enzler – Chef de Bar – seine Kreationen sind italienisch inspiriert, zudem können Gäste JEDEN Cocktail bestellen. Italienischer Cappuccino mit Gruss – feiner Cappuccino aus der italienischen Espressomaschine mit handgeschäumter Milch und Grussbotschaft vom The Ripple Maker. Jeweils ab 11.30 Uhr serviert Fredi Nussbaum vielfältige Köstlichkeiten aus der Küche. Live-Musik im April jeden Dienstag bis Samstag mit dem Duo Zhu aus Riga und ab Mai immer 1 x pro Monat donnerstags mit Robi Weber und Begleitung.

Öffnungszeiten

MO – MI 07.00 – 24.00 Uhr

DO – SA 07.00 – 02.00 Uhr

SO 09.00 – 24.00 Uhr

Kontakt

Storchen Zürich, Storchengasse 16, 8001 Zürich

T +41 44 227 27 27