Der neuste Streich aus dem Hause Mosaik – den Machern hinter diversen Pop-up Projekten wie Peter Flamingo oder Kater Karlo – steht ganz im Zeichen von Gin.

Die im September eröffnete und in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs Bern gelegene Bar setzt mit seinen knapp 200 verschiedenen Sorten der Wacholderspirituose auf den anhaltenden Gin-Trend. Zusätzlich serviert das Team klassische Cocktails wie Negroni, Gin Fizz oder Aviation. Dekorativ setzt die Bar auf Wohlfühlstimmung: Bequeme Loungemöbel, gedämpftes Licht sowie leichtes Vogelgezwitscher sorgen für das richtige Ambiente.

Am Wochenende geht es wilder zu und her: elektronische Musik bringt Schwung in den Laden und sorgt so regelmässig für «Full House».

Öffnungszeiten

MO – DO 09.00 – 00.30 Uhr

FR – SA 09.00 – 02.00 Uhr

Bar Zum Kuckuck

Genfergasse 10, 3011 Bern

zumkuckuck.ch