Im Herzen der Frauenfelder Altstadt im historischen Postgebäude an der Rheinstrasse 1 eröffnet die Pizzeria Ristorante Molino ihren 20. Betrieb schweizweit. Neu und einzigartig am Molino in Frauenfeld ist die klassische italienische Bar Molino, welche Platz für 43 Gäste bietet.

Hier lassen sich Cocktailklassiker mit einem Schuss Italianità geniessen. Tagsüber und abends bietet die Bar Molino leichte Snacks und Antipasti sowie feine Cocktails. Beim Negroni dürfen die Komponenten aus einer Auswahl nach Gusto zusammengestellt werden.

Morgens stehen aromatische Kaffees und herrlich frisches italienisches Gebäck im Angebot und laden zu einem genussvollen Start in den Tag ein. Auf der mediterran angehauchten Terrasse laden 116 Sitzplätze zum gemütlichen Verweilen ein. Italienisches Lebensgefühl auch bei einem kurzen Besuch.

Öffnungszeiten

MO – SO 08.30 – 23.30 Uhr

Bar Molino

Rheinstrasse 1, 8500 Frauenfeld

frauenfeld@molino.ch

molino.ch