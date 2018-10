Fünf Jahre nach Eröffnung der AURA Bar wurde der Bar ein neuer Look verpasst. Nach einem aufwendigen Umbau erinnert die AURA Bar & Smokers Lounge heute an eine elegante Bibliothek eines Gentleman- Club, in welcher der exzentrische Phileas Fogg die Geschichten erzählt, die ihn Jules Vernes in seinem Roman «In 80 Tagen um die Welt» erleben liess.

Das kreative Hirn hinter dem Tresen der AURA Bar & Smokers Lounge ist seit drei Jahren Barkeeper Bruno Goncalves. Er, der im Sommer immer zwei Monate durch die Welt reist, hat heuer seine Ideen für neue Cocktails aus Mexico, Singapore, Portugal und Schweden mitgebracht und in Geschichten verpackt.

Öffnungszeiten

MO – DO 13.30 – 00.00 Uhr

FR 13.30 – 02.00 Uhr

SA 17.00 – 02.00 Uhr

AURA Bar & Smokers Lounge

Bleicherweg 5

8001 Zürich

aura-zurich.ch/bar