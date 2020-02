Ende Dezember 2019 eröffnete am Casinoplatz die wohl kleinste Bar in Bern. Das hohe, gebogene Schaufenster, welches die schmucke Bar umfasst, erinnert stark an Edward Hoppers «Nighthawks».

Mit dem langen Tresen aus Zinn, dem dezenten rosafarbenen Neonband und den weissen Marmortischen verspürt man beim Trinken eines Negronis on Tap etwas Italianità. Die Cocktailbar setzt auf ein kleines, komprimiertes Sortiment, welches sich sehr auf die vierteljährlich wechselnde Karte fixiert.

Darunter finden sich Negroni-Varianten, deformierte Klassiker und innovative Eigenkreationen. Mit Möglichkeit einer Redestillation hat das Dreierteam vom Asino die Möglichkeit, ihren Gästen eine etwas neue Geschmackswelt zu servieren. Neben Cocktails können natürlich auch Champagner, Wein und kreative VirginDrinks genossen werden.

Öffnungszeiten

MO – SA 16.00 – 00.30 Uhr

Asino il Bar

Casinoplatz 2, 3011 Bern

asinoilbar.be