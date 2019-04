Kurz und bündig.

Michèle Schilter

Assistant Barmanager, Le Muh, Swissôtel Zürich

Ich heisse Michèle, bin 27 und komme aus dem Kanton Aargau, wo ich auch in Baden meine Ausbildung zur Hotelfachfrau gemacht habe. Zurzeit bin ich wohnhaft in Neuenhof. Durch den Besuch an der Barfachschule und meiner Anstellung an der Clouds Bar wurde meine Passion für die Bar geweckt. Seit 2014 bin ich nun im Barbereich tätig und durfte in diesen Jahren viel lernen, neue Leute kennenlernen und mich immer aufs Neue inspirieren lassen. Seit 2015 bin ich im Le Muh im Swissôtel Zürich, wo ich zurzeit als Assistant Barmanager tätig bin. Wenn ich nicht an der Bar stehe, geniesse ich die Freizeit mit meinen Liebsten und reise so viel es geht.

Wem würde ich gerne mal einen Drink servieren?

Emma Stone, eine coole Frau, mit ihr würde ich gerne mal ein bisschen quatschen.

Mag ich / macht mich glücklich

Leckeres Essen kochen mit meinem Freund mit gutem Wein und Cocktails. Einfach den Moment geniessen.

Mag ich gar nicht / macht mich traurig

Neid und Missgunst. Früh aufstehen ohne Kaffee.

Welchen Luxus leiste ich mir gelegentlich?

Lange Ferien, Shopping.

Eine Welt ohne Facebook, Twitter und Co. wäre … ?

Persönlicher, einfacher, aber vielleicht auch manchmal etwas langweiliger.

Die letzten «hundert Stutz» und 24 Stunden Zeit. Was tu ich?

Essen, Champagner, Wein oder eine gute Flasche Rum. Egal wo, Hauptsache meine Liebsten sind dabei.

Meine letzten Ferien waren wo, wann, wie lange?

Drei Wochen ABC Inseln in der Karibik. Wunderschön und Erholung pur.

Welcher Versuchung kann ich nicht widerstehen?

Ben & Jerrys Ice Cream

Drei Charakterzüge, die mich ausmachen?

Aufgestellt, offen, humorvoll

Sport bedeutet mir?

Vitalität und Ausgleich.

Michèle bevorzugt

Bier /// Wein

Cocktail /// Longdrink

Fast Food /// Haute Cuisine

Tag /// Nacht

Stadt /// Land

Sommer /// Winter

Michèles Mix-Tipp