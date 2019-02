Wir freuen uns, Ihnen drei bekannte Gesichter präsentieren zu dürfen, die ab heute regelmässig für BAR-NEWS schreiben werden. Peter Roth, ehemaliger Barchef der legendären Kronen-halle Bar; Patrick Zbinden, Sensoriker, Fachmann für Kulinarik und Jurymitglied an den SWISS BAR AWARDS und Günther Strobl, Barchef der Campari Bar Basel.

Vieles weiss man mittlerweile über die Entstehung von Cocktails – weniger indessen über die Menschen, die hinter der Bar stehen. Das Interesse der Öffentlichkeit an den Barkeepern hält sich doch sehr in Grenzen. So weiss man heute über viele Barmen des 19. Jahrhunderts nur wenige Lebensdaten – ausser von Professor Jerry Thomas, der 1825 «in einer stürmischen Winternacht» zur Welt kam und auf den Namen Jeremiah getauft wurde.