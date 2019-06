Kurz und bündig.

Damaris Staudenmann

Blue Cocktail Bar, Bern

Ich bin 26 Jahre alt und wuchs in der Nähe von Bern auf, wo ich auch heute noch wohne. Mein Herz schlägt für guten Kaffee und gute Cocktails, mit oder ohne Alkohol.

Im Jahr 2016 habe ich die Belvoirpark Hotelfachschule HF in Zürich abgeschlossen. Seither arbeitete ich unter anderem bei der Blue Cocktail Bar vom Blauen Kreuz Bern– Solothurn–Freiburg, wo ich an den unterschiedlichsten Events, Mixen und Shaken darf. Im Jahr 2017 lernte ich dann in einer Weiterbildung in Dublin (Irland) viel über das Barwissen und wie sich eine Barkeeperin zu präsentieren hat.

Mit meinem persönlichen Cocktailkoffer und meiner mobilen Bar bin ich auch mal bei Geburtstagsfesten von Freunden oder an deren privaten Anlässen anzutreffen. Ich träume von meinem eigenen kleinen Lokal mit gemütlicher Stimmung, gut duftendem Kaffee und eisgekühlten Cocktails.

Wenn ich nicht gerade Drinks kreiere, findet man mich in den Bergen. Am liebsten, wenn diese schneebedeckt sind.

Wem würde ich gerne mal einen Drink servieren?

Ursus & Nadeschkin, weil ich ihnen gerne zusehe und sie sich einen Drink nach einer Show mehr als verdient haben.

Mag ich / macht mich glücklich

Anderen Menschen eine Freude bereiten. Einfach den Moment geniessen.

Mag ich gar nicht / macht mich traurig

Lieblosigkeit und Egoismus. Wir sind nicht allein auf dieser Welt!

Welchen Luxus leiste ich mir gelegentlich?

In unserer hektischen Zeit gönne ich mir immer mal wieder Zeit zum «Käfele» (Berndeutsch für «einen Kaffee geniessen»). Allein oder mit meinen Mitmenschen.

Eine Welt ohne Facebook, Twitter und Co. wäre … ?

Viel entspannter! Man müsste sich wieder neue Wege suchen, um sich zu präsentieren.

Die letzten «hundert Stutz» und 24 Stunden Zeit. Was tu ich?

Ich würde mein Snowboard schnappen und den Tag mit Freunden auf der Piste verbringen.

Am Abend gut essen und meinen Cocktailkoffer austrinken.

Meine letzten Ferien waren wo, wann, wie lange?

Das war eine Woche im hohen Norden von Norwegen. In Tromsø durfte ich das erste Mal die Nordlichter bestaunen.

Welcher Versuchung kann ich nicht widerstehen?

Einem selbst gebackenen Stück Torte.

Drei Charakterzüge, die mich ausmachen?

Ich bin ehrlich, positiv denkend und hilfsbereit.

Sport bedeutet mir?

Spass und Ausgleich. Am liebsten mag ich Teamsport.

Damaris bevorzugt

Bier /// Wein

Kaffee /// Tee

Cocktail /// Longdrink

Fast Food /// Haute Cuisine

Tag /// Nacht

Stadt /// Land

Sommer /// Winter

Damaris‘ Mix-Tipp