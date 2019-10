Kurz und bündig.

Adrian Tännler

Mitinhaber Abflugbar, Bern

Ich heisse Adrian Tännler und bin in Belp bei Bern aufgewachsen. Da mein Vater ein beziehungsweise mehrere Restaurants besass, hatte ich schon als «Giel» einen Draht zur Gastronomie. Gerne half ich in der Küche aus und machte später auch die Kochlehre. Das Bindeglied, welches mir zwischen Küche und Gast fehlte, fand ich schliesslich in der Bar.

Nach der Ausbildung an einer Barfachschule in Zürich und bevor ich in der Abflugbar gelandet bin, arbeitete ich einige Monate in der Allegro Bar, mehrere Winter Saisons in den Bergen, etwa drei Jahre als Koch in der Eisblume in Worb und als Chef de Service in der Cinématte in Bern.

Seit gut sieben Jahren stehe ich nun an der Theke der Abflugbar und bin hier zusammen mit Lukas Hostettler Geschäftsleiter und Mitinhaber.

Macht mich glücklich

Snowboarden, Pilze sammeln, in der Natur sein und Bandproben mit den «Chartreusers»

Mag ich gar nicht / macht mich traurig

Unordentlichkeit und wenn der «Matte-Schnägg» (Linienbus in Bern, der für jede Taube bremst) vor mir fährt.

Welchen Luxus leiste ich mir gelegentlich?

Ich kaufe selten etwas Neues, wenn, dann aber in Top-Qualität. Etwa ein cooles Snowboard oder eine richtig gute Kamera.

Eine Welt ohne soziale Medien wäre… ?

…sozialer.

Die letzten «hundert Stutz» und 24 Stunden Zeit. Was tu ich?

Ich würde alles mit Kreditkarte bezahlen – und wenn die Welt nicht untergeht, habe ich noch hundert Stutz.

Meine letzten Ferien waren wo, wann, wie lange?

Im Schwarzwald. Aber wenn dieses Interview erscheint, bin ich in Formentera. Das ist in der Nähe von Ibiza.

Welcher Versuchung kann ich nicht widerstehen?

Ein eiskaltes Coca Cola.

Drei Charakterzüge, die mich ausmachen?

Ich bin unpünktlich, zuverlässig, still

Sport bedeutet mir?

Ich bin nicht sehr sportlich…

Lieblingsdrink:

Horse’s Neck

Adrian bevorzugt

Bier /// Wein

Cocktail /// Longdrink

Fast Food /// Haute Cuisine

Tag /// Nacht

Stadt /// Land

Sommer /// Winter /// Frühling*

*weil dann kommt der Sommer

Adrians‘ Mix-Tipp