Die Corona-Krise hat die Bar-Welt auf den Kopf gestellt – nicht nur bei uns in der Schweiz. Bars, Restaurants und Hotels rund um den Globus haben vorübergehend ihre Türen geschlossen; Fachmessen, Events und Competitions wurden abgesagt oder auf unbestimmte Zeit verschoben.

Mit den SWISS BAR AWARDS werden jedoch auch in diesem Jahr die bedeutendsten Auszeichnungen der Barszene Schweiz verliehen. BAR NEWS setzt in diesen anspruchsvollen Zeiten ein Zeichen und bietet eine Plattform für talentierte Barkeeper und die Betriebe, in denen sie arbeiten. Die Bewerbung und die Teilnahme ist im Unterschied zu anderen Auszeichnungen kostenlos. Die Jury setzt sich zusammen aus ausgewiesenen, in der Barszene bestens verankerten Fachpersonen.

Zwei neue Kategorien im Jubiläumsjahr «25 Jahre BAR NEWS»

Im Rahmen des 25-jährigen Bestehens von BAR NEWS werden erstmals in der Geschichte der SWISS BAR AWARDS Preise für die beste Hotelbar, sowie für das beste Bar-Team verliehen. Neu warten folglich sieben Sieger-Trophäen darauf, an die besten Bars und Barkeeper der Schweiz übergeben zu werden.

Anmeldeschluss: 4. Mai 2020

Empfehlungen und Bewerbungen können noch bis am 4. Mai 2020 online unter www.swissbarawards.ch eingereicht werden. Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit und setzen Sie mit uns ein Zeichen für eine aktive und repräsentative Barszene Schweiz.

