Mit Spannung werden im Herbst jeweils die Resultate von «The World’s 50 Best Bars 2019» erwartet. Als beste Bar der Welt wurde das Dante (2018: Rang 9) in New York erkoren, gefolgt von der Connaught Bar (2018: Rang 5) in London und der Florería Atlántico (2018: Rang 23) Buenos Aires. Wie im Vorjahr schnitten Bars aus London besonders gut ab: zehn Bars der Cocktail-Metropole schafften es unter die 50 besten. Schaut man, in welchen Weltregionen die besten Bars der Welt stehen, fällt auf, dass Asien und Lateinamerika auf Kosten von Nordamerika und Europa Plätze gut gemacht haben.

Rangliste (Top 20)