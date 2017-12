Im Rahmen des Swiss Beer Award 2017 im Bierhübeli Bern wurden zum ersten Mal in der Schweiz Biere verschiedenster Stile ausgezeichnet. Von den 220 eingeschickten Bieren dürfen sich nun 66 Biere während zwei Jahren mit dem goldenen Label schmücken.

Der Swiss Beer Award hat als Ziel die Qualität und Vielfalt des Braulandes Schweiz der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Mit der höchsten Brauereidichte der Welt kann sich die Schweiz zweifelsohne so nennen. Auch die Vielfalt an Bierstilen wird einem durch die Auszeichnungen vor Augen geführt, wurden doch Prämierungen für 31 verschiedene Bierstile gesprochen. Vom beliebten Lager über die landestypischen Stile Amber oder Zwickel zu belgischen und britischen Bierstilen – in allen Kategorien werden in der Schweiz ausgezeichnete Biere gebraut.

Der Bierstil wurde bei Gold-Label-Bieren auf eine hervorragende Art und Weise interpretiert und hat darüber hinaus das gewisse Etwas. Neben den 66 goldenen Labels vergab die Fachjury zudem 109 silberne Labels. Diese können als sehr gute Vertreter des jeweiligen Bierstils angesehen werden.

Anonyme Beurteilung

Die Biere wurden in den vergangenen Monaten einerseits im Labor, andererseits von Sensorikern der ZHAW, Bier-Sommeliers, Braumeistern, Bierexperten und erfahrenen Prüfern mit Wohnsitz in der Schweiz getestet und bewertet. Ergänzend wurde eine Kennzeichnungsprüfung gemäss Schweizer Lebensmittelrecht durchgeführt.

Der Swiss Beer Award hat einen breit abgestützten Steuerungsausschuss. Vertreten sind folgende Organisationen:

Schweizer Brauerei-Verband

Interessengemeinschaft unabhängiger Schweizer Brauereien

Schweizerische Braumeistervereinigung

Gesellschaft zur Förderung der Biervielfalt

Bio Suisse

Labor Veritas AG

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

www.swissbeeraward.ch