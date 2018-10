Wer wird an der «Nacht der Gastronomen » zum GASTROSTERN 2018 erkoren? 36 Gewinner stehen zur Wahl. Der Musiker Dodo, das Zauberduo Domenico und 450 Gäste sorgen am 22. Oktober mit den Nominierten zusammen für eine magische Nacht der Gastronomen.

An der «Nacht der Gastronomen» würdigt die Berufsorganisation Hotel & Gastro Union alle aktuellen Wettbewerbsgewinner und ausgezeichneten Einzelpersonen aus allen Bereichen der Gastronomie, Hotellerie und Bäckerei-Konditorei. Sie zeigt damit auf, wie kreativ und vielfältig die Gastrobranche ist.

Dieser Branchenevent ist einzigartig und fördert den Stellenwert unserer Gastro-Berufe. Die 36 Nominierten haben beim Gewinn eines Fachwettbewerbs oder einer Auszeichnung ihr Können bereits eindrücklich bewiesen und müssen nicht mehr bewertet werden. Deshalb gibt es auch ein Publikumvoting, welches den Bekanntheitsgrad der Nominierten erhöht. Die Person mit den meisten Stimmen wird zum Gastrostern 2018 erkoren.

Wer wird Gastrostern 2018?

Jason Candid Knüsel «Barkeeper of the year 2017» ist der Kandidat, welcher die Schweizer Barszene vertritt. Er hat die Voting Nummer HGU 20. Die Stimme kann man entweder via SMS oder via Facebook-Likes geben. Mehr Informationen dazu gibt es auf nacht-der-gastronomen.ch.

Im Rahmen der Gastro-Fachmesse ZAGG in Luzern findet am Abend vom 22. Oktober 2018 der Anlass statt. Die «Nacht der Gastronomen» wird von der Branchenorganisation Hotel & Gastro Union veranstaltet. BAR-NEWS unterstützt diesen Anlass mit einer Medienpartnerschaft.

nacht-der-gastronomen.ch