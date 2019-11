70’000 Gäste wurden an der diesjährigen Fachmesse für Hotellerie, Gastronomie, Take-away und Care-Institutionen in der Messe Basel erwartet. Während fünf Tagen präsentierten rund 650 Aussteller aus 19 verschiedenen Ländern alles, was das Gastronomen- oder Hotelier-Herz höherschlagen lässt. Von Küchen-, Bar- und Hotel-Ausstattung über Nahrungsmittel und Getränke bis hin zu Technologien, Dienstleistungen und IT-Lösungen – an der Igeho war garantiert für jede und jeden etwas dabei.

Zum ersten Mal wurde im Rahmen der Igeho auch die Spirituosenmesse Drink Affair durchgeführt. Im Unterschied zur restlichen Messe fand diese in Halle 1.0 Süd durchgeführte Veranstaltung nur von Samstag bis Dienstag und jeweils ab 12.00 Uhr statt. Vorwiegend kleinere Spirituosenproduzenten stellten an identischen Standmodulen ihre Produkte vor. Doch auch in den anderen Teilen der Ausstellung waren Wein, Bier und Spirituosen – aber auch Kaffee, Sirups, Filler und Soft Drinks – immer wieder ein Thema.

In der «Welt des Kaffees» präsentierten sich etwa Kaffeemaschinenhersteller und Röster. Im Bereich Feinkost und Weine waren auch Spirituosenimporteure und Produzenten wie die DIWISA, Lateltin, Illva Lugano oder die Casa del Tequila vertreten. Zusätzlich präsentierten verschiedene unabhängige Brauereien an einem Gemeinschaftsstand ihre Biere – und teilweise auch ihre Spirituosen.

Da viele Hersteller an Fachmessen ihre Produkte lancieren, so ist es auch an der Igeho interessant, Neuheiten zu entdecken. Im Bereich Nahrungsmittel und Getränke (Halle 1.2) war etwa der Stand der Brauerei Locher kaum übersehbar, die, neben anderen Neuheiten, etwa ihre neue Craft Beer Linie präsentierte. In der gleichen Halle präsentierten die Brauereien Schützengarten und Doppelleu Boxer ihre Biere an durchaus spannend designten Ständen.

In der Hotellerie und Gastronomie stehen Menschen im Mittelpunkt – aber auch Roboter versuchen ihren Platz in der Industrie zu erobern. Das Schöne an der Igeho ist letztendlich, dass man einerseits der Sterneköchin oder dem Spitzenbarkeeper ebenso über die Schultern schauen kann, wie auch dem Roboter, der einem Getränke zubereitet.

Die nächste Igeho wird vom 20. bis 24. November 2021 stattfinden.

igeho.ch